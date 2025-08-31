Eventi Manfredonia
Festa Patronale di Manfredonia, il programma del 31 agosto
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Festa Patronale di Manfredonia, il programma del 31 agosto
Domenica 31 agosto
Ore 08:00 Sparo di mortaretti
Ore 17:30 Tradizionale colpo di mortaretti “u calcasse” per l’inizio della processione della sacra Icona della Beata Vergine Maria di Siponto
Ore 17:30 Cattedrale San Lorenzo Maiorano – Partecipazione alla Processione dell’Icona della Beata Vergine Maria di Siponto dei fedeli e delle autorità civili e militari
Ore 17:30 Sparo di mortaretti all’uscita della Sacra Icona della Madonna di Siponto dalla Cattedrale
Ore 22:30 Piazza Papa Giovanni XXIII – Concerto musicale di Michele Zarrillo
Ore 00:30 Spiaggia Castello – Spettacolo di Fuochi Pirotecnici – terra – mare – cielo