Festa Patronale di Manfredonia, il programma del 30 agosto
Sabato 30 agosto
Ore 08:00 Sparo di mortaretti
Ore 08:30 Giro per le vie della Città del Concerto Bandistico Città di Manfredonia (zona Scaloria). Saluto agli ospiti della Casa di Riposo “Anna Rizzi”
Ore 11:00 Piazza del Popolo – Matinée con NG Wind Orchestra diretta dal Maestro Antonio Pio La Marca
Ore 15:30 Piazza del Popolo – Caccia al tesoro organizzata da Lulù Eventi
Ore 20:30 Piazza del Popolo – Note di Talento e Passione: concerto della New Generation Wind Orchestra – Città di Manfredonia – evento sostenuto dai Rotary Club di Manfredonia.
Ore 21:30 Piazza Papa Giovanni XXIII – Evento Musicale
Ore 24:00 Scogliera Acqua di Cristo – Spettacolo di fuochi pirotecnici offerti da Mangano Impianti, Bar Haiti, Bar Autori, Darsena Boat, La Perla del Golfo, C’est La Vie, Gelateria Marea, Paninomania Da Francesco