Festa Patronale di Manfredonia, i fuochi di Sant’Andrea sul Lungomare del Sole – Porto Turistico

Domani, primo settembre, in occasione della Festività di Sant’Andrea, si terranno i fuochi conclusivi della Festa Patronale di Manfredonia sul Lungomare del Sole, nei pressi del Porto Turistico Marina del Gargano.

I fuochi avranno inizio alle ore 24 e sono stati offerti da:

Arnold’s

Casa 28 Brasserie

Panzaria

Mascolo

Non solo tabacchi

Marincanto

Panineria marinara

Bodeguita

Molo 20

Bacalajo

Flamingo

Gespo