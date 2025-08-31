Eventi ManfredoniaManfredonia

Festa Patronale di Manfredonia, i fuochi di Sant’Andrea sul Lungomare del Sole – Porto Turistico

Redazione31 Agosto 2025
Domani, primo settembre, in occasione della Festività di Sant’Andrea, si terranno i fuochi conclusivi della Festa Patronale di Manfredonia sul Lungomare del Sole, nei pressi del Porto Turistico Marina del Gargano.

I fuochi avranno inizio alle ore 24 e sono stati offerti da:

Arnold’s
Casa 28 Brasserie
Panzaria
Mascolo
Non solo tabacchi
Marincanto
Panineria marinara
Bodeguita
Molo 20
Bacalajo
Flamingo
Gespo

