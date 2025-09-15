Festa Patronale a San Salvatore: “Serata indimenticabile”
La Festa Patronale si è conclusa… e non possiamo che dire: è stata un vero successo!
Giorni pieni di emozioni, tradizione, musica e partecipazione. Un momento di unione per tutta la comunità.
Grazie di cuore a tutti voi che avete preso parte, che avete riempito la piazza con sorrisi, applausi e spirito di festa.
Un grazie speciale all’Associazione Vento Nuovo, che con passione, impegno e dedizione ha reso possibile tutto questo.
Un sentito ringraziamento agli sponsor, che hanno creduto in noi e supportato ogni fase dell’evento. Senza di voi, nulla sarebbe stato lo stesso.
E che dire della band Crazy90s? Un’esplosione di energia che ha fatto ballare e cantare tutta la piazza!
Avete reso la serata indimenticabile!
Siamo orgogliosi di aver fatto parte del programma ufficiale del Manfredonia Festival 2025: portare avanti le nostre tradizioni con uno sguardo al futuro è ciò che ci unisce davvero.
Questa festa è stata di tutti. E per questo, grazie.
Ci vediamo alla prossima edizione!