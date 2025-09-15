[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Festa Patronale a San Salvatore: “Serata indimenticabile”

La Festa Patronale si è conclusa… e non possiamo che dire: è stata un vero successo!

Giorni pieni di emozioni, tradizione, musica e partecipazione. Un momento di unione per tutta la comunità.

Grazie di cuore a tutti voi che avete preso parte, che avete riempito la piazza con sorrisi, applausi e spirito di festa.

Un grazie speciale all’Associazione Vento Nuovo, che con passione, impegno e dedizione ha reso possibile tutto questo.

Un sentito ringraziamento agli sponsor, che hanno creduto in noi e supportato ogni fase dell’evento. Senza di voi, nulla sarebbe stato lo stesso.

E che dire della band Crazy90s? Un’esplosione di energia che ha fatto ballare e cantare tutta la piazza!

Avete reso la serata indimenticabile!

Siamo orgogliosi di aver fatto parte del programma ufficiale del Manfredonia Festival 2025: portare avanti le nostre tradizioni con uno sguardo al futuro è ciò che ci unisce davvero.

Questa festa è stata di tutti. E per questo, grazie.

Ci vediamo alla prossima edizione!