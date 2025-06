Festa nel Borgo: il 13 giugno torna l’evento più atteso dell’estate firmato Regiohotel Manfredi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo i sold-out delle scorse edizioni, torna Festa nel Borgo nella meravigliosa cornice di

Regiohotel Manfredi.

L’evento, che si sta affermando come appuntamento imperdibile per gli amanti del vino e della

cucina tipica pugliese, sta già registrando un’ottima risposta in prevendita per la serata di

venerdì 13 giugno.

Non solo enogastronomia, ma anche cultura, musica e tradizioni popolari: tra artisti di strada,

musica dal vivo e il clima conviviale delle feste di paese che appartengono alle nostre radici.

L’obiettivo degli organizzatori è proprio questo: ricreare un’atmosfera autentica, trasformando

il Regiohotel in una vera e propria piazza di sapori, musica e incontri.

Nel dettaglio, nella rinnovata Piazza del Borgo, gli ospiti potranno scoprire:

7 corner food con il meglio della cucina pugliese e delle eccellenze locali

4 corner wine, curati da AIS Puglia, con etichette selezionate e raccontate dai sommelier

I biglietti sono in prevendita ad €40 e garantiranno l’accesso ad ogni stand food & wine:

Il consiglio è quindi di non aspettare troppo: la prevendita a prezzo bloccato è la scelta migliore

per assicurarsi il proprio posto.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il ricevimento di Regiohotel Manfredi

allo 0884 530122 oppure visitare il sito web www.festanelborgo.it