Festa di Sant’Andrea Apostolo, il programma religioso
Lunedi 1 settembre: FESTA DI SANT’ ANDREA APOSTOLO
Ore 11.00: Chiesa di Sant’Andrea Apostolo – Villaggio dei Pescatori, CELEBRAZIONE EUCARISTICA
presieduta da Don Livio Di Iasio, Rettore della Chiesa.
Ore 17.00: PROCESSIONE DEL SIMULACRO DEL SANTO, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Padre
Franco Moscone c.r.s., Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, secondo il seguente
itinerario:
Chiesa di Sant’Andrea, viale Kennedy, Molo di Ponente-Imbarco sul moto peschereccio.
Al largo del porto, un momento di preghiera in suffragio dei caduti in mare.
Attracco al Molo di levante e prosieguo per viale Miramare, via dell’Arcangelo, corso Manfredi, piazza Marconi, viale Kennedy, Chiesa di Sant’ Andrea.
Al rientro della Processione, CELEBRAZIONE EUCARISTICA SUL SAGRATO DELLA CHIESA,
presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Padre Franco Moscone c.r.s., Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San
Giovanni Rotondo.