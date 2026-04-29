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Festa della Transumanza del Gargano presso la Masseria U Sculér: un rito comunitario tra musica, pascoli e memoria.

La Masseria U Sculér, guidata dal giovane e dinamico allevatore Michele Totaro, è lieta di annunciare la celebrazione annuale della Festa della Transumanza del Gargano, un evento, giunto alla IV edizione, che rende omaggio all’antica pratica della transumanza, riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dall’UNESCO.

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, documentato anche dal servizio della trasmissione televisiva “L’Arca di Noè” su Canale 5, che ha raggiunto più di 3 milioni e mezzo di spettatori, siamo pronti a offrire un’esperienza ancora più ricca e coinvolgente.

La quarta edizione si terrà domenica 3 maggio 2026, presso la storica masseria ai piedi della Foresta Umbra, in località “Gamba d’oro” – Vico del Gargano.

La giornata inizierà alle prime luci dell’alba, con il raduno dei partecipanti nel centro di Vico del Gargano, per accompagnare la mandria di vacche podoliche lungo il percorso di sette chilometri verso la Foresta Umbra. Questa manifestazione esperienziale offre l’opportunità unica di immergersi nelle tradizioni del mondo rurale, tra mungitura, lavorazione del latte e caciocavallo podolico.

La Festa sarà arricchita da un ricco ventaglio di attività esperienziali che raccontano il mondo rurale garganico in tutte le sue sfumature. Dopo l’arrivo in masseria, i partecipanti potranno assistere al workshop sulle farine nostrane, seguire la dimostrazione di apicoltura e osservare da vicino la lavorazione del caciocavallo podolico, uno dei prodotti simbolo del territorio.

Il pomeriggio proseguirà con momenti dedicati ai giochi tradizionali, come il gioco del laccio, e con la dimostrazione di tosatura delle pecore, un rito antico che ancora oggi scandisce la vita pastorale.

Non mancheranno i sapori della tradizione, grazie al pranzo contadino e alle degustazioni dei prodotti tipici legati alla Podolica e alla cultura agro-pastorale del Gargano.

A partire dalle 14:30, la Masseria U Sculér si animerà con musica e balli popolari, grazie ai Cantatori e Suonatori del Gargano e alla selezione musicale podolica del DJ Reverendo Podolico, per un pomeriggio di festa che unisce comunità, memoria e territorio.

L’evento è organizzato dall’Associazione Sentieri Podolici in collaborazione con Masseria U Sculér, con il sostegno del Parco Nazionale del Gargano, della Regione Puglia e del Comune di Vico del Gargano.

PROGRAMMA FESTA DELLA TRANSUMANZA DEL GARGANO_ DOMENICA 3 MAGGIO 2026

-ore 7:00 INCONTRO presso Bar Caffè Capriccio – nei pressi della Villa Comunale di Vico del Gargano

-ore 7:15 TRASFERIMENTO con navetta in Località “Azienda zootecnica Danese” – Vico del Gargano

-ore 7:30 VESTIZIONE DELLE CAMPANE

-ore 8:00 PARTENZA della TRANSUMANZA, percorso 7 km a piedi su strada prevalentemente asfaltata [Si consiglia abbigliamento comodo e adatto alla stagione, scarpe da trekking, cappellino, acqua, frutta]

-ore 10:00 ARRIVO Località “Gamba d’oro” presso la MASSERIA U SCULÉR Accoglienza in Masseria -con COLAZIONE CONTADINA (latte di capra e pane di Monte Sant’Angelo) a seguire BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI

-ore 11:00 WORKSHOP SULLE FARINE NOSTRANE

-ore 11:30 DIMOSTRAZIONE E LABORATORIO di “APICOLTURA”

a seguire

DIMOSTRAZIONE E LAVORAZIONE DEL CACIOCAVALLO PODOLICO

GIOCHI CON IL LACCIO

WORKSOP/DIMOSTRAZIONE TOSATURA PECORE

-ore 13:00 PRANZO CONTADINO

-ore 14:30 MUSICA E BALLI con i gruppi:

· CANTATORI E SUONATORI DEL GARGANO

· DJ SET REVERENDO PODOLICO

-Ore 19:00 TRASFERIMENTO con navetta – direzione Vico del Gargano

Vi invitiamo a partecipare a questa celebrazione unica, che promuove il territorio e le tradizioni del Gargano, favorendo il rapporto antico tra uomini, animali e natura.

Per informazioni e prenotazioni, contattare via WhatsApp al numero 327 958 0345.

Affrettatevi a prenotare, i posti sono limitati.