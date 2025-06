[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Festa della Pizza, gran successo di pubblico per la prima edizione: 3.000 pizze sfornate in due sere, e il gotha del settore in piazza Episcopio per l’8° Campionato Italiano Passione Pizza

Il più premiato della competizione è stato Maurizio Pelullo della pizzeria Snack di Carapelle, molto bene anche i pizzaioli troiani in gara.

Soddisfazione dell’amministrazione Caserta per la rete virtuosa

creatasi intorno alla kermesse

Circa 3.000 mila pizze cotte in forni professionali e sfornate in sole due sere: è il dato che parla del grande successo riscosso dalla prima edizione della Festa della Pizza, cha ha portato nella suggestiva piazza centrale di Troia, all’ombra del Rosone, migliaia tra residenti, visitatori e turisti appassionati dell’eccellenza gastronomica italiana più famosa al mondo.

La tre giorni di manifestazione in piazza Episcopio è stata impreziosita dall’8° Campionato Italiano Passione Pizza, con 50 pizzaioli provenienti da tutta Italia a sfidarsi a colpi di impasti e condimenti al cospetto di giudici di gara di fama internazionale, come gli chef pizzaioli campani Gaetano Carponi e Vincenzo Mansi (quest’ultimo pluricampione mondiale di pizza), che hanno dichiarato “molto alto” il livello della competizione.

Maurizio Pelullo della pizzeria Snack di Carapelle è stato dunque il più premiato dell’8° Campionato Italiano Passione Pizza. Pelullo si è infatti aggiudicato il trofeo Superpizza, seguito da Oslam Pacifico e Francesco Curci, e anche un primo posto nella Pizza alla Pala (seguito da Luigi Capasso, Mauro Quattrociocchi e Marco Capretta) oltre che un secondo posto nella categoria Classica, vinta dal napoletano Roberto Fiorenza e con Vincenzo Giannelli (pizzaiolo di Troia, titolare della pizzeria La Stalla del Nonno) terzo classificato.

E’ stato Oslam Pacifico ad aggiudicarsi la categoria Menu, seguito da Francesco Curci (pizzaiolo alla guida della Pizzeria D’Avalos di Troia) e da Michele Di Muro; mentre la miglior Pizza Napoletana è quella di Salvatore Grimaldi (Pizzeria Sasà a Troia), seguito da Arcangelo Pinto e Ippazio Ricchiuto.

La Pizza Alternativa migliore è stata quella di Alessandro Cifuni, seguito da Ippazio Ricchiuto e Roberto Galante, mentre il trofeo per la Cacio è andato a Luca Cavuoto, seguito da Paolo Quattrociocchi e Mario Serluca.

Capasso, Pacifico e Curci salgono sul podio per la Pizza Dessert.

Il Campionato Italiano Passione Pizza, giunto alla sua ottava edizione, è stato organizzato dall’associazione Passione Pizza (che quest’anno festeggia 10 anni di attività) in collaborazione con il Comune di Troia.

Soddisfatto il presidente dell’associazione, Antonio Scapicchio, che ha annunciato una nuova formula itinerante per la Capitanata delle tappe della kermesse.

La prima, riuscitissima edizione troiana della Festa della Pizza è stata possibile grazie all’impegno profuso da Raffaella Di Maro (consigliera comunale delegata a Sport e Tempo libero) e da tutte le attività del territorio che hanno unito le forze e fatto squadra affinché la manifestazione riuscisse al meglio. Particolarmente soddisfatto anche il sindaco Caserta per la virtuosa rete di collaborazioni venutasi a creare intorno alla manifestazione. Una rete destinata ad allargarsi per portare a Troia sin dal prossimo anno edizioni sempre più “gustose” e attrattive della Festa della Pizza.

Che, per la sua prima edizione, chiude ufficialmente i battenti oggi, mercoledì 4 giugno, con un’intera mattinata di show cooking che coinvolgerà gli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola primaria “Virgilio-Salandra” di Troia, nonché le famiglie beneficiarie del progetto PIPPI (mostrando così un’attenzione particolare anche ai temi dell’inclusione e delle fragilità).