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Festa della Madonna del Carmine 2026: a Vico del Gargano fede, tradizione e grande musica dal 16 al 18 luglio

La Confraternita dei Carmelitani Scalzi di Vico del Gargano presenta i principali appuntamenti della Festa della Madonna del Carmine 2026, uno degli eventi più attesi e più sentiti del territorio, capace di unire devozione religiosa, tradizione popolare, musica e identità comunitaria.

Il programma religioso prenderà avvio con il Novenario dal 7 luglio, momento centrale di preparazione spirituale per la comunità e per tutti i fedeli devoti alla Madonna del Carmine.

Il cuore dei festeggiamenti sarà la tre giorni del 16, 17 e 18 luglio 2026, in un fine settimana estivo che offrirà a cittadini, visitatori e turisti l’occasione di vivere pienamente Vico del Gargano, tra appuntamenti religiosi e civili, nel fascino di un territorio unico tra mare e foresta.

Il 16 luglio, giorno della ricorrenza liturgica, si terrà la solenne processione in onore della Madonna del Carmine, momento di intensa partecipazione e profonda fede. Nelle giornate del 16 e 17 luglio i festeggiamenti saranno accompagnati dalla presenza del Gran Complesso Bandistico Città di Lanciano e della Banda di Vico del Gargano, elementi da sempre centrali nella tradizione della festa.

Il programma civile vedrà poi, sabato 18 luglio 2026, il concerto di Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte con lo spettacolo “La nostra storia”, un viaggio musicale tra i più grandi successi dei Matia Bazar, pensato per offrire alla comunità e agli ospiti una serata di qualità, elegante e di forte richiamo.

Il Priore della Confraternita dei Carmelitani Scalzi, Michele Azzarone, dichiara:

“Siamo particolarmente lieti di poter presentare un programma che anche quest’anno unisce il valore religioso della festa a momenti di grande partecipazione popolare e culturale. Il Novenario dal 7 luglio, la processione solenne del 16 luglio, la presenza delle bande e il concerto del 18 luglio compongono un percorso che parla alla fede, alla tradizione e al senso di appartenenza della nostra comunità.”

“Raggiungere questi risultati non è stato semplice. In un periodo in cui i costi degli spettacoli musicali sono sempre più elevati, è stato necessario un lavoro serio, attento e condiviso, portato avanti con responsabilità dalla Confraternita insieme al Comitato Festa.”

“Rivolgiamo fin d’ora un invito caloroso a tutti a partecipare alla tre giorni del 16, 17 e 18 luglio, uno degli appuntamenti più importanti del territorio di Vico del Gargano. Saranno giorni speciali da vivere nella nostra comunità, anche come occasione per concedersi una breve o lunga vacanza in un luogo che sa mettere insieme fede, tradizione, mare e foresta.”

La Confraternita dei Carmelitani Scalzi ringrazia il Comitato Festa e tutti coloro che stanno collaborando con impegno, passione e spirito di servizio alla riuscita dell’edizione 2026.

Nei prossimi giorni saranno resi noti ulteriori dettagli del programma.

Vico del Gargano, 14 aprile 2026

Confraternita dei Carmelitani Scalzi