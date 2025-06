[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Festa del Vino a Orsara, maxi-edizione e pullman gratuiti da Foggia

L’evento compie 38 anni: visite in vigna e nelle cantine, degustazioni, laboratori, concerti

Sabato 21 giugno iniziative mattino, pomeriggio e sera con calici, tipicità, mostre e concerti

ORSARA (Fg) – Sarà in “formato maxi” la trentottesima edizione della “Festa del Vino” di Orsara di Puglia, la più longeva della regione. Si terrà sabato 21 giugno, con visite guidate, degustazioni, laboratori e mostre già dal mattino, mentre nel pomeriggio e in serata, oltre all’apertura della Galleria Enogastronomica Orsarese (con gli stand dei vini e dei ristoratori), ci saranno spettacoli musicali, mostre, mercatini, videomapping e tanto altro.

PULLMAN GRATUITI “DA” E “PER” FOGGIA. Tra le novità di quest’anno, il servizio autobus gratuito, con prenotazione obbligatoria via messaggio al 353.3998020: partenze dal Centro commerciale Mongolfiera di Foggia alle ore 9 e alle ore 17 di sabato 21 giugno; per il ritorno, partenze da Orsara verso il capoluogo alle ore 13 e a mezzanotte. Altra novità, la collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Bat-Foggia.

MATTINA IN VIGNA, BORGO E CANTINA. Dalle 10 alle 12, si potranno visitare i vigneti e la cantina de Il Tuccanese, con la degustazione delle ultime annate prodotte: basterà prenotarsi con un messaggio al 353.3998020. Dalle 11 alle ore 13, invece, stessa modalità di prenotazione per una visita guidata della Cantina di Peppe Zullo, con degustazione enogastronomica a km zero. Per chi preferisce addentrarsi tra archi, piazze e luoghi storici del borgo, dalle 10 alle 11 (e poi dalle 16 alle 17), ci saranno le visite guidate all’Abbazia, alla Grotta di San Michele e al centro storico. Anche in questo caso, prenotazione con messaggio al 353.3998020. Dalle 10.30 alle 12.30 (prenotazione con messaggio al 353.3998020), laboratorio del pane e colazione contadina da Pane e Salute, forno a paglia che quest’anno celebra 500 anni di storia.

POMERIGGIO E SERA. In via Vittorio Emanuele 25, dalle 10.30 alle 12.30 e poi dalle 17 alle 23, si potrà ammirare la personale di pittura “Profumo d’estate 2025” di Anna Donatella Loffredo. Alle 17.30, la Biblioteca di Comunità ospiterà “I mestieri della musica”, la festa della musica italiana con il patrocinio della Soprintendenza Bat-Foggia, con una mostra dedicata alla gloriosa storia della Banda musicale di Orsara di Puglia e un concerto pianoforte e soprano. Alle ore 18, in Piazza Mazzini aprirà i battenti il Mercatino del gusto, dell’artigianato, dell’arte e del vintage.

SERATA di CALICI, MUSICA E TIPICITÀ. Alle ore 20, apertura della Galleria Enogastronomica Orsarese, con ticket per assaporare vini e bollicine delle Cantine D’Alfonso Del Sordo, D’Araprì, Il Tuccanese, Peppe Zullo, Pisan Battel e Casa Primis oltre alle pietanze preparate da Borgo Antico, Linea Natura, Forno Mescia, Monte Preisi, Pane e Salute e Posta Guevara. Alle ore 21, spettacolare videomapping sulla facciata della Chiesa di San Pellegrino. Alle 22.30 (prenotazione con messaggio al 353.3998020), “Gin Use party with Macal”: degustazione di gin artigianale e visita al Museo Macal.

Numerosi gli spettacoli musicali in programma con Us the trio, Giuseppe Silvestri in Cantautoritaly, Erica Croce e John Ippolito, 4 al 41 e Naviberg.