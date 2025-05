Festa del sorriso a Zapponeta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🌟✨ FESTA DEL SORRISO 🌟✨

📆Venerdì 30 Maggio – ore 17:30

📍Piazza Aldo Moro – Zapponeta

Animazione, Spettacoli, Laboratori e tanto divertimento!

Preparatevi a vivere una giornata indimenticabile con la partecipazione speciale di S.C.A.M.U., i nostri fantastici supereroi 🦸🏻‍♂️

In programma:

🎉 Giochi e animazione

🎭 Spettacoli coinvolgenti

🎨 Laboratori creativi

Un evento gratuito pensato per far sognare grandi e piccini, in un’atmosfera di festa, creatività e sorrisi.

Perché i sogni sono il motore dell’infanzia… e non solo!

Ci vediamo in piazza venerdì 😘