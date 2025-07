[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Festa del Grano 2025: il paese si veste di spighe e cultura contadina, pronto a riempirsi di visitatori

Ben due giorni di programmazione (5 e 6 luglio) tra laboratori e convegni a tema, sapori tipici con l’Acquasale da guinness più lungo del mondo, attività di full immersion nel paesaggio, musica

della tradizione e suggestivi allestimenti

La città di Troia si prepara a riempirsi di visitatori per la tradizionale Festa del Grano, con cui il paese del Rosone e la comunità troiana – valorizzando storia, cultura e prodotti del territorio – festeggiano la fine della mietitura e gli antichissimi riti ad essa legati.

Si tratta, dunque, di una vera e propria full immersion nella storia contadina locale, con una sorta di museo all’aperto degli attrezzi della tradizione agricola e le singole piazze che diventano teatro delle fasi di lavorazione del grano, dalla trebbiatura alla molitura passando per la svezzatura.

Non solo. Diverse, infatti, le attività che annovera quest’anno la Festa del Grano, a cui l’amministrazione comunale ha voluto dedicare non uno ma ben due giorni di programmazione, integrando nuove iniziative interattive per i tanti visitatori attesi, nonché suggestivi allestimenti artistici realizzati con il grano (e del tutto inediti in passato) che arricchiranno vie e scorci del paese.

Si parte, allora, sabato 5 luglio, alle ore 9, con la “Pedalata panoramica” (punto di ritrovo in piazza San Secondino) alla scoperta del suggestivo paesaggio dei Monti Dauni; per giungere, poi, dritti all’Agriturismo San Paolo dove si terrà “C’era una volta”, il laboratorio in campagna per adulti e piccini alla scoperta degli antichi metodi della raccolta del grano (inizio alle ore 9.30).

Mentre nel pomeriggio, alle ore 18.30, sarà la volta del convegno a tema a cura di Unifg “Coltivare valore: il grano tra ricerca e innovazione”, presso la Sala consiliare di Palazzo d’Avalos.

Domenica 6 luglio, invece, programma tutto pomeridiano e serale.

Alle ore 19, infatti, piazza Cavalieri diventerà la location per i bambini che vogliano cimentarsi con laboratori e giochi dedicati al grano.

Successivamente, alle ore 20, in piazza Episcopio si celebrerà la premiazione del contest fotografico “Grano in vetrina”, iniziativa (al suo esordio nella manifestazione) attraverso cui le attività commerciali si sfideranno a colpi di creatività puntando a realizzare le più belle vetrine espositive con eleganti composizioni scenografiche fatte di spighe, fasci, ceste e sedute di grano.

Alle ore 20.30, poi, in viale Regina Margherita ampio spazio ai sapori della tradizione con “Acquasale da guinness” (anche gluten free), ovvero il “serpentone” (lungo ben 104 metri) di pan bagnato, sale, pomodoro e cipolla più lungo del mondo, che attraverserà il corso principale di Troia per essere degustato dagli avventori della festa.

Infine, chiusura musicale con “Terranostra Folk”, progetto matria a cura della Fondazione La Notte della Taranta (piazza Episcopio, ore 21); nonché con la musica itinerante a cura dell’artista di strada Mario Ciarmoli.

La Festa del Grano 2025 è un evento promosso da Comune di Troia; Pro Loco Aps Troia; Museo della Civiltà Contadina Vivente; Università degli Studi di Foggia; Raemi Viaggi.