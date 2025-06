[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Festa del calcio giovanile di Capitanata a Manfredonia

Sarà Manfredonia ad ospitare la 2° Festa del Calcio Giovanile di

Capitanata – ed. 2025, l’evento che riunisce le eccellenze del calcio

giovanile foggiano, sabato 14 e domenica 15 giugno prossimi.



Sugli storici impianti “G. Salvemini” di Manfredonia, (in località Posta

del Fosso) è tutto pronto per la seconda edizione della F.C.G.C.,

manifestazione che, dopo aver fatto il suo debutto nella splendida

cornice del “Maggiano” di Peschici nella Stagione Sportiva 2023/2024,

torna a mettere in palio i Titoli di Campione Provinciale per le

categorie “Under 14”, “Under 15” e “Under 17”, sul manto in erba

naturale della struttura sipontina.



Anche quest’anno la Delegazione Provinciale di Foggia della Lega

Nazionale Dilettanti, guidata dall’Avv. Lorenzo Taggio, metterà sotto i riflettori, oltre alle gare del settore

agonistico, anche i raggruppamenti dell’attività di base; Ben 32 le squadre coinvolte da tutta la provincia

che animeranno i due campi con gare delle categorie “Esordienti”, “Pulcini”, “Primi Calci” e “Piccoli

Amici”, femminili e maschili. Spazio anche al futsal con la presenza della Vitulano Drugstore

Manfredonia.

Oltre all’aspetto tecnico, la Delegazione ha voluto curare, in

collaborazione con l’Amministrazione Comunale della Città di

Manfredonia e con la Società Ospitante, l’Accademia

Manfredonia, anche quello che è lo spirito secondario della

manifestazione, sensibilizzare coloro che interverranno su un

tema di cruciale importanza per i piccoli atleti coinvolti e le loro

famiglie: spazio, allora, ai workshop con al centro il tema del

“Safeguarding” e la Tutela dei Minori, in collaborazione con l’Avv.

Raffaele Collicelli e sulla “Genitorialità e alleanza educativa in

ambito calcistico-sportivo” a cura del Dott. Giovanni Di Paola,

psicologo dell’Area Sviluppo Territoriale di Foggia.



Non mancheranno i momenti più ludici, con le esibizioni di

Cheerleading a cura della A.S.D. Gymnasia di Manfredonia, con l’atteso momento dell’ingresso in

campo delle finaliste accompagnate dai loro piccoli campioni e, in ultimo, con il passaggio di testimone,

la consegna della Coppa di Campione Provinciale dai detentori uscenti del Titolo ai nuovi Campioni.

Chiuderà la manifestazione la Cerimonia di Premiazione, con ospiti le massime autorità amministrative

cittadine, della L.N.D. nazionale, regionale e provinciale e campioni che hanno fatto la storia del calcio

sipontino.



Appuntamento per sabato 14 dalle ore 09:00, con la prevista cerimonia di apertura, e domenica 15

giugno 2025, impianti sportivi “G. Salvemini” – Manfredonia.