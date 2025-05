[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ci siamo!!

Fervono gli ultimi preparativi per festeggiare tutti insieme i 769 anni delle Nostra Manfredonia.

Sabato 10 maggio e domenica 11 maggio nn prendere nessun impegno!



Il corteo muoverà, sabato 10 maggio, alle 19 dal molo di Ponente e percorrerà viale Kennedy per poi sostare in Piazza del Popolo dove ad accoglierci ci sarà il Sindaco. Proseguirà successivamente per Corso Manfredi per arrivare in Piazza d Armi all interno del Castello. E qui si danzerà dapprima con la Medieval Band Riuros e poi si assisterà alla piece teatrale “Manfredi: il sogno di una Città” a cura del Teatro 5.



E questo solo sabato!!

Domenica mattina, ore 10, convegno presso l Auditorium Serricchio “Da Siponto a Manfredonia: archeologia, territorio e l eredità di Re Manfredi”.

Alle 18 raduno in Piazza del Popolo delle Contrade e successiva Santa Messa in suffragio di Re Manfredi presso la Cattedrale.



A seguire lo spettacolo dei Kronos Acrobatic Theater.