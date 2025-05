[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ferrovia Foggia-Manfredonia, Consiglio comunale approva ordine del giorno per il rilancio



FOGGIA – Con un lavoro condiviso da tutti i componenti delle Commissioni Ambiente e Territorio del Comune di Foggia è stato redatto l’Ordine del Giorno linea ferroviaria approvato con una condivisione unanime di tutti i consiglieri del Comune capoluogo di provincia.

“In primo luogo ringrazio tutti i colleghi consiglieri e il Sindaco per l’odierna votazione di questo atto che, definisce con un lavoro congiunto fatto con tutti i componenti le Commissioni 5^ e 6^ a inizio anno – afferma il consigliere comunale Pasquale Cataneo – con cui s’impegna la Giunta e l’intera Amministrazione comunale nel sostenere, ai vari livelli istituzionali, le impellenti necessità di: a) elettrificare l’intera attuale linea ferroviaria Foggia-Manfredonia e b) l’attuazione delle stesse modalità di esercizio e di servizio cadenzato tutto l’anno esistenti sulla Foggia-Lucera, sia per il trasporto passeggeri con l’adduzione su gomma e i collegamenti portuali e marittimi che per quello merci. Questi indirizzi condivisi – sottolinea il capo gruppo di Italia del Meridione – sono emersi positivamente con la consapevolezza unanime della centralità di una tratta strategica per accompagnare come fatto altrove: 1) il miglioramento della qualità della vita; 2) il decongestionamento e la maggior sicurezza del traffico cittadino ed extraurbano; 3) lo sviluppo territoriale e la destagionalizzazione turistica legata ai vari ambiti settoriali in tutte le Comunità interessate, quindi non solo Foggia e Manfredonia, ma anche Monte S.A., Mattinata e Vieste; 4) la valorizzazione delle infrastrutture ferroviarie e puntuali esistenti come i tre porti sipontini, l’aeroporto e la realizzanda piattaforma logistica di Incoronata.”

La ferrovia FG-MF che il prossimo 12 luglio avrà 140 anni di storia vissuta, rappresenta la migliore connessione con mobilità sostenibile del Gargano da sud al nodo urbano di Foggia della Rete TEN-T sia con la rete ferroviaria che con l’aeroporto. La linea, inoltre risulta essenziale, congiuntamente alla piattaforma intermodale di Incoronata, per lo sviluppo dell’intera area vasta e della provincia di Foggia, quindi anche di Manfredonia e delle altre Comunità garganiche che, risultando maggiormente accessibili e connesse, potranno migliorare: a) l’attrattività, residenziale e turistica, nell’ottica di una mobilità sostenibile; b) l’erogazione di servizi essenziali (ad es. sanitari e socio-sanitari); c) conseguire un maggior sviluppo socio-economico e multisettoriale, ad esempio in quello turistico, temporalmente, anche destagionalizzato. (foto https://www.cesmot.it)