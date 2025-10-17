Sport Manfredonia

Ferrandina-Manfredonia: la designazione arbitrale

Redazione17 Ottobre 2025
arbitro manfredonia
arbitro manfredonia
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ferrandina-Manfredonia: la designazione arbitrale

Sarà il Sig. Antonio Atanasov della sezione di Verona a dirigere l’ 8ª giornata di Serie D in programma domenica 19/10/2025 alle ore 15:00 contro il Ferrandina allo stadio Santa Maria.

Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti:

Sig. Luca Vatiero della sezione di Agropoli e dal Sig. Pablo Lemos della sezione di Nola.

Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 2025/2026

Redazione17 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]