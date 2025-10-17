Sport Manfredonia
Ferrandina-Manfredonia: la designazione arbitrale
Sarà il Sig. Antonio Atanasov della sezione di Verona a dirigere l’ 8ª giornata di Serie D in programma domenica 19/10/2025 alle ore 15:00 contro il Ferrandina allo stadio Santa Maria.
Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti:
Sig. Luca Vatiero della sezione di Agropoli e dal Sig. Pablo Lemos della sezione di Nola.
