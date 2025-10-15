Ferrandina-Manfredonia, info settore ospiti
In vista della gara di campionato Ferrandina–Manfredonia, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle ore 15:00 presso lo stadio “Santa Maria” di Ferrandina (MT), la società ospitante ha comunicato le modalità di acquisto dei tagliandi riservati al settore ospiti.
Prezzi biglietti – Tribuna Ospiti (300 posti)
Intero: €10,00
Donne e Under 18: €7,00
Ragazzi 6–13 anni: €3,00
I tagliandi saranno disponibili a partire da mercoledì 15 ottobre 2025 alle ore 9:00 e fino a sabato 18 ottobre alle ore 22:00 tramite il circuito Postoriservato.it.
Sarà possibile acquistare i biglietti online CLICCANDO QUI oppure presso i punti vendita autorizzati presenti sul territorio.
Si informa che il botteghino del settore ospiti resterà chiuso il giorno della gara.
L’accesso allo stadio sarà consentito esclusivamente ai possessori di un titolo d’ingresso valido accompagnato da un documento di riconoscimento in corso di validità. Chi ne fosse sprovvisto non potrà accedere all’impianto.