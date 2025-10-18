[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ferrandina attende il Manfredonia: “Non dobbiamo pensare che sia una gara semplice”

Si ritorna al Santa Maria per una nuova battaglia. Domani i nostri aragonesi ospiteranno il Manfredonia, reduce dalla vittoria contro il Martina. Un match che sarà sicuramente equilibrato, come spiega mister Summa alla vigilia: “Come ho detto ai ragazzi, sarà una partita difficilissima e delicata perché affronteremo una squadra che sta facendo bene nell’ultimo periodo. Sono sicuro che sarà una sfida abbastanza bloccata; dobbiamo essere bravi ad avere pazienza e a rimanere sul pezzo fino alla fine, cercando di portare l’inerzia dalla nostra parte. Abbiamo molto rispetto del Manfredonia anche perché ha vinto con una formazione fortissima come il Martina”.

Come stanno i ragazzi?

“La rosa è al completo eccetto Cristiano. Ci siamo allenati bene in settimana, possiamo affrontare al meglio l’incontro”.

Abbiamo un nuovo attaccante, quali sono le tue impressioni?

“Due giorni di lavoro sono pochi ma Lusha si è messo a disposizione con volontà e si è già integrato bene. Aspettiamo un po’, domani sarà convocato”.

Tra casa e trasferta c’è ancora troppa differenza di rendimento.

“Purtroppo alcune distrazioni ci sono costate care e a questo livello non possiamo permettercelo. Ci stiamo lavorando tutti i giorni, soprattutto sulle palle inattive. Nelle ultime due trasferte ho visto una squadra diversa rispetto a quella ammirata ad Andria e Francavilla. Siamo stati sul pezzo e meritavamo di più”.

Domani sarà un’altra storia, anche perché siamo imbattuti in campionato al Santa Maria.

“Sì, dobbiamo cercare di portare la partita dalla nostra parte ma con grande attenzione. Giochiamo in casa e vogliamo regalare un’altra gioia ai nostri tifosi, che saranno come al solito numerosi e pronti a trascinarci”.

Ufficio Stampa Asd Ferrandina