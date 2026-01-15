Ferragni rompe il silenzio: anni duri con Fedez

Dopo l'assoluzione nel processo sul Pandoro gate, Chiara Ferragni ha rotto il silenzio parlando degli ultimi due anni della sua vita. L'imprenditrice digitale ha ammesso di essersi sentita abbandonata...

Dopo l'assoluzione nel processo sul Pandoro gate, Chiara Ferragni ha rotto il silenzio parlando degli ultimi due anni della sua vita. L'imprenditrice digitale ha ammesso di essersi sentita abbandonata dall'ex marito Fedez durante il periodo più difficile, quello del procedimento giudiziario che l'ha vista imputata per truffa aggravata.

Le dichiarazioni dell'influencer

"Sono stati anni molto duri", ha confessato Ferragni in una delle prime interviste dopo la sentenza. L'imprenditrice ha parlato della solitudine vissuta durante il processo e del peso emotivo di affrontare accuse pubbliche mentre gestiva anche la separazione dal marito. Come raccontato nelle ultime ore, il rapporto con Fedez si è deteriorato proprio nei momenti più critici.

La nuova vita dopo il processo

Con il proscioglimento ottenuto ieri, Ferragni guarda ora al futuro con maggiore serenità. L'imprenditrice ha espresso gratitudine verso i suoi legali e verso chi le è stato vicino. La sentenza ha chiuso un capitolo doloroso, permettendole di ripartire con nuovi progetti professionali e personali.

I rapporti con l'ex marito

La separazione da Fedez ha rappresentato un ulteriore trauma per l'influencer, che ha dovuto gestire simultaneamente la crisi matrimoniale e le vicende giudiziarie. I due ex coniugi mantengono rapporti civili per il bene dei figli Leone e Vittoria, ma le ferite del passato sembrano ancora aperte.