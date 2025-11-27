[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Fermata nel porto di Manfredonia una nave mercantile: “Criticità a bordo”

GUARDIA COSTIERA A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE –

FERMATA NEL PORTO DI MANFREDONIA UNA NAVE MERCANTILE.



Nella giornata del 26 Novembre militari della Capitaneria di Porto di

Manfredonia, specializzati in Sicurezza della navigazione (Port State Control),

hanno sottoposto ad ispezione una motonave di 5500 tonnellate di stazza,

battente bandiera Portoghese.



Le attività ispettive sono state svolte nell’ambito del controllo sulle condizioni

previste dalle Convenzioni Internazionali applicabili alle navi mercantili

impegnate in viaggi internazionali, tese alla costante verifica delle condizioni di

sicurezza dei mercantili, delle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi

imbarcati ed alla protezione dell’ambiente marino dagli inquinamenti.

La nave, una portarinfuse, lunga circa 120 metri, costruita nel 2004, con un

equipaggio di varia nazionalità, è arrivata a Manfredonia nei giorni scorsi

proveniente da Lisbona (Portogallo).



Gli uomini della Capitaneria di Porto di Manfredonia sono saliti a bordo insieme

ad un ispettore dell’International Transport Workers’s Federetion (ITF),

funzionari sindacali che tutelano i diritti dei lavoratori nei settori dei trasporti, in

particolare quello marittimo, per verificare alcune criticità segnalate nell’ambito

delle condizioni di vita e di lavoro a bordo della nave.

Il provvedimento di fermo amministrativo è scattato dopo un’attenta ed

approfondita ispezione durata sino a tarda sera durante la quale sono state

riscontrate gravissime carenze inerenti appunto alle condizioni di lavoro a

bordo, la sicurezza della navigazione, la prevenzione degli incendi e

dell’inquinamento marino.



Le non conformità riscontrate sono state 13, di cui 8 tali da consentire il fermo

della nave.

Considerata la gravità delle deficienze riscontrate, prima della partenza della

nave, è stata disposta anche una verifica addizionale al sistema di gestione

della sicurezza da parte degli ispettori dell’Amministrazione di bandiera.

La nave non potrà ripartire dal Porto di Manfredonia sino a quando non avrà

ripristinato le normali condizioni di sicurezza a bordo, e dopo che sarà stata

nuovamente ispezionata dal nucleo Port State Control della Capitaneria.



Il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera è quotidianamente

impegnato, tra i diversi compiti istituzionali, sia nell’attività di Port State Control

(rivolto alle navi straniere) che di Flag State Control (rivolto alle navi nazionali),

finalizzata a garantire che le unità navali non siano in condizioni sub-standard

rispetto alla normativa nazionale, europea ed alle convenzioni internazionali

scongiurando, pertanto, pericoli per la vita umana in mare e per l’ambiente

marino.



Il Comandante del Porto, Capitano di Fregata Marco PEPE, ha sottolineato che

tali attività ispettive, in Italia affidate al Corpo delle Capitanerie di Porto –

Guardia Costiera, risultano essere, assieme alla “ricerca e soccorso”, uno dei

compiti fondamentali del Corpo, svolte da ispettori qualificati e altamente

specializzati in ambito internazionale, comunitario e nazionale. Infatti,

l’amministrazione italiana si colloca, ormai da tempo, ai primi posti nel contesto

internazionale sia per ciò che attiene gli standard delle proprie navi, sia per

l’attività espletata a bordo del naviglio straniero che scala i porti nazionali (Port

State Control), ciò a dimostrazione del costante e professionale impegno del

Corpo sul tema della “sicurezza della navigazione e sicurezza marittima”.