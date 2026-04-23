Femminicidio a Foggia, la vittima aveva 46 anni

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Una donna di 46 anni Stefania Rago è stata uccisa questa sera dal marito all’interno di un appartamento in via Salvemini a Foggia.



Stando alla prima ricostruzione il delitto è avvenuto intorno alle 21: la vittima sarebbe stata colpita con diversi colpi di pistola dal marito, una guardia giurata di 48 anni, Antonio Tommaso Fortebraccio.

Sul posto sono intervenute numerose pattuglie dei carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.

Foto: Voce di Foggia