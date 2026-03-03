Fedez e Giulia Honegger allargano la famiglia: «Benvenuto Maurizio!». La sorpresa dopo Sanremo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Altro che fiocco rosa o azzurro: la novità in casa Fedez e Giulia Honegger ha spiazzato tutti, ma in un modo decisamente inaspettato. Negli ultimi giorni si rincorrevano indiscrezioni su una possibile gravidanza della coppia. Commenti social, frasi sibilline e supposizioni avevano alimentato l’idea che l’annuncio potesse arrivare addirittura sul palco del Festival di Sanremo, magari in caso di vittoria.

Screenshot

Ma le cose sono andate diversamente. Rientrato a Milano dopo l’esperienza sanremese, il rapper ha condiviso su Instagram una storia che ha chiarito tutto: «Benvenuto in famiglia, Maurizio». Un messaggio dolce, accompagnato da immagini che hanno subito fatto il giro del web. Ma chi è Maurizio?

Nei brevi video pubblicati sui social compare un cagnolino minuscolo, appena arrivato in casa. Si chiama Maurizio ed è il nuovo membro della famiglia. Vivace e curioso, il cucciolo si muove senza sosta, esplorando ogni angolo con entusiasmo contagioso.

Ad accoglierlo c’è anche Silvio, l’altro cane di casa, che sembra osservare con un misto di sorpresa e pazienza l’irrefrenabile energia del nuovo arrivato. Tra scodinzolii e giochi improvvisati, Maurizio ha già conquistato tutti.

La famiglia, dunque, si allarga davvero, ma questa volta niente annunci eclatanti o rivelazioni clamorose: servono piuttosto crocchette, una cuccia comoda e tanta dedizione. Per ora, al posto dei fiocchi colorati, bastano coccole e passeggiate.