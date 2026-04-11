Fedez diventa papà per la terza volta: Giulia Honegger è incinta
La conferma su Instagram
Il rapper Fedez ha scelto ancora una volta Instagram per comunicare una notizia personale: diventerà papà per la terza volta.
Con una storia semplice e senza dichiarazioni ufficiali, ha condiviso uno scatto della compagna Giulia Honegger al mare, mostrando un pancione ormai evidente. A corredo dell’immagine, solo un cuore bianco.
Terzo figlio per Fedez
Per il cantante si tratta del terzo figlio. In precedenza è diventato padre di Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni.
Questa nuova gravidanza rappresenta un ulteriore capitolo della sua vita familiare, oggi vissuto in modo più riservato rispetto al passato.
Una comunicazione più discreta
Negli ultimi anni Fedez ha progressivamente ridotto l’esposizione della sua vita privata.
La scelta di confermare la gravidanza con una semplice immagine, senza annunci ufficiali o interviste, riflette un cambio di strategia comunicativa: meno condivisione, maggiore controllo.
Le indiscrezioni precedenti
La gravidanza di Giulia Honegger era già stata anticipata da alcune indiscrezioni, mai confermate direttamente dai protagonisti.
Solo con la pubblicazione della storia su Instagram è arrivata la conferma definitiva.
Nessun dettaglio sul bambino
Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli:
- sesso del bambino
- data prevista del parto
La coppia ha scelto di mantenere un profilo basso anche su questi aspetti.
I rapporti con Chiara Ferragni
Secondo alcune voci non confermate, Fedez avrebbe informato l’ex moglie Chiara Ferragni prima di rendere pubblica la notizia.
Un gesto che indicherebbe un equilibrio nei rapporti familiari, nonostante la separazione.
Un nuovo capitolo per la coppia
Per Giulia Honegger si tratta del primo figlio, mentre per Fedez è un nuovo passo in una vita privata oggi raccontata con maggiore discrezione.
Sul futuro della coppia restano solo ipotesi: al momento, la linea sembra essere quella di evitare annunci e lasciare spazio ai fatti.