Federica Pellegrini è incinta? Lei spiega tutto

Federica Pellegrini ha scatenato il gossip tra i suoi follower pubblicando su Instagram una foto di un pancione con la didascalia “aspettandoti”. Molti hanno subito pensato a una sua seconda gravidanza, ma la campionessa e il marito Matteo Giunta hanno prontamente chiarito la situazione nei commenti.

Federica Pellegrini: è incinta la sua amica

Nella foto, infatti, è ritratto il pancione dell’amica di Federica, la nuotatrice Martina Carraro, in dolce attesa di una bambina. La Pellegrini ha specificato a caratteri cubitali “Ragazzi, la pancia non è mia”, mentre il marito Giunta ha aggiunto ironicamente “Io non c’entro nulla”.

L’equivoco è nato dalla didascalia “aspettandoti”, che ha tratto in inganno i fan. Tuttavia, la foto era un omaggio all’amica in gravidanza, con cui la Pellegrini ha un legame speciale.

L’ex nuotatrice aveva già parlato della sua amicizia con Martina Carraro durante un’intervista a Verissimo, definendola “un regalo grande” e sottolineando la rarità di un’amicizia femminile così forte nel mondo dello sport.