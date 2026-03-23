Sport Manfredonia
Fasano-Manfredonia, sul gol dei padroni di casa un fuorigioco non fischiato molto dubbio
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Fasano-Manfredonia, sul gol dei padroni di casa un fuorigioco non fischiato molto dubbio
Da uno screen postato sulla sua pagina dal giornalista Antonio Monaco, sulla seconda rete del Fasano è molto dubbia la posizione dell’attaccante Barranco sul passaggio di Penza a 10′ dal termine della gara, poi finita 2-1.
Sulla stessa rete si è scatenato un parapiglia sulla panchina del Manfredonia con Pezzella (poi espulso) che lamentava di un fallo su Biagioni, che nello screen si vede a terra a centrocampo.