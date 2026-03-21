Sport Manfredonia
Fasano-Manfredonia: le probabili formazioni
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Fasano-Manfredonia: le probabili formazioni
Trasferta difficile per i sipontini che dovranno rinunciare ad Urain, squalificato.
FASANO (4-3-3): Piras; D’Antona, Tangorre, Garcia Tena, Lambiase; Penza, Salzano, Bianchini; Banegas, Corvino, Barranco. Allenatore: Padalino.
MANFREDONIA (3-4-2-1): Brahja (05); Biagioni (07); Nobile, Spinelli; Rondinella, Ceparano, Di Maso (06), Carullo; Hernaiz, Babaj; Jallow. Allenatore: Pezzella.