Fasano, Agnelli parla della gara di Manfredonia: “Partita dal valore affettivo”

“Si tratta di una partita dal valore affettivo sia per il legame che c’è con la città di Manfredonia sia per i due anni bellissimi in cui ho lavorato con loro” così Luigi Agnelli, tecnico del Fasano, presenta la sfida contro i sipontini, sua ex squadra qualche anno fa.

“Tralasciando i dettagli, sarà una partita importantissima per noi per continuare il nostro percorso ottenendo i tre punti. Sfideremo una squadra ben preparata quindi sarà una gara molto difficile vista anche l’assenza dei nostri tifosi.”

“Sarà una partita da affrontare con la mentalità giusta. Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, sudare la maglia, metterci il cuore, cosa che son sicuro che la squadra farà e continuare con la nostra crescita tecnico-tattica”

Agnelli ha poi concluso: “Sarà un’occasione anche per continuare a far lavorare e a far trovare continuità ai ragazzi che sono arrivati da poco. Alcuni giocatori sono rientrati in settimana e sono sicuro che ci potranno dare una mano.”