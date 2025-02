[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Fanoja Festival a Vieste, il programma

Emozionati di annunciare il frutto di mesi di impegno e passione, come ogni anno! Siamo subito partiti dopo l’12ª edizione, siamo carichissimi per la 13ª edizione della Fanoja, che da quest’anno prenderà il nome di #FanojaFestival! Che si svolgerà nei giorni 14 e 15 marzo! Quest’anno non si svolgerà solo a Piazza Marina Piccola, ma andiamo a rendere vivo, il #BorgoOttocentesco (C.so Tripoli | Via Giandomenico Spina) dove la #fanoja è nata.

Grazie a tutti coloro che in qualsiasi modo stanno rendendo possibile questo incredibile programma, dai grandi sponsor a coloro che ci sostine, gli artisti, gli enti, le associazioni, per un weekend unico inizio primavera. Ecco il programma ufficiale, pronto a regalarvi due giorni indimenticabili! Ci piacerebbe conoscere la vostra opinione! Fatecelo sapere nei commenti se il programma vi entusiasma!