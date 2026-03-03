Falsissimo: il caso Vito Coppola e il racconto che mette Signorini nel mirino di Corona

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La puntata di Falsissimo del 2 marzo ha riportato Fabrizio Corona al centro dell’attenzione con un racconto costruito attorno a un nome che fino a poco tempo fa apparteneva soprattutto al mondo della danza: Vito Coppola. Il format, trasmesso sul canale YouTube dell’ex paparazzo, ha mescolato video privati, testimonianze e interpretazioni personali, puntando il dito contro Alfonso Signorini e collegando la vicenda all’uscita del direttore dal settimanale Chi.

Cosa ha mostrato davvero Corona? Qual è il ruolo di Vito Coppola in questa storia? E chi è il ballerino finito improvvisamente al centro del dibattito? Scopriamolo insieme.

Cosa è successo nella puntata di Falsissimo del 2 marzo

La diretta si è aperta con la promessa di rivelazioni pesanti. Corona ha mostrato una serie di filmati girati da Vito Coppola, in cui si vedono corridoi, camerini e aree interne degli studi di Cinecittà. Le immagini, registrate con un cellulare, vengono presentate come la prova che il ragazzo sarebbe stato accompagnato negli ambienti del Grande Fratello dall’autista personale di Signorini.

Il momento più discusso arriva quando Corona manda in onda un video in cui Coppola racconta: “Signorini mi ha portato nel camerino e ha provato a baciarmi”. Una frase che, isolata, diventa immediatamente un titolo. Inserita nel racconto di Falsissimo, assume il ruolo di detonatore. Tuttavia, al di là delle parole del ballerino, non emergono elementi che confermino la dinamica descritta. Non ci sono documenti, non ci sono testimoni, non c’è un riscontro esterno.

Corona aggiunge anche un audio in cui, secondo la sua interpretazione, Signorini si scuserebbe per essersi “spinto troppo”. Il contenuto viene presentato come un tassello importante, ma resta affidato all’interpretazione di chi ascolta.

Il racconto procede così, alternando insinuazioni, ricostruzioni e materiale privato, senza un contraddittorio e senza la versione del conduttore chiamato in causa.

Chi è Vito Coppola: dal ballo alla tv internazionale

Il nome di Vito Coppola non è nuovo agli appassionati di danza. Nato a Eboli il 27 settembre 1992, ha iniziato a ballare a sei anni e ha costruito una carriera solida nei balli standard e latini. Ha partecipato a competizioni nazionali e internazionali, vincendo titoli prestigiosi come il German Open Championship e il Blackpool.

Il debutto televisivo arriva nel 2019 con Amici di Maria De Filippi, dove entra nel corpo di ballo della fase serale. La popolarità cresce nel 2021 grazie a Ballando con le stelle, dove affianca Arisa e conquista la vittoria.

Da quel momento la sua carriera prende una direzione internazionale. Nel 2022 vola nel Regno Unito per partecipare a Strictly Come Dancing, una delle versioni più seguite del format. Torna anche l’anno successivo, vincendo in coppia con l’attrice Ellie Leach.

Nel 2024 entra nel cast di Celebrity MasterChef UK, mostrando un lato diverso rispetto a quello visto in pista.

La sua vita privata è stata spesso oggetto di curiosità. Dopo una lunga relazione con la fashion blogger Valentina Sica, ha vissuto un legame breve ma molto discusso con Arisa, nato proprio durante Ballando con le stelle. Oggi non risultano relazioni ufficiali.

Perché Vito Coppola è finito al centro del racconto di Corona

Corona presenta Coppola come un ragazzo che avrebbe avuto contatti frequenti con Signorini, mostrando chat, video e messaggi privati. Dai materiali emerge un rapporto confidenziale, fatto di toni affettuosi e risposte che sembrano tutt’altro che distanti.

Il ballerino, però, nella parte finale della puntata, afferma di non essere interessato agli uomini e di essersi opposto ai presunti tentativi del conduttore. Una dichiarazione che contrasta con il tono delle conversazioni mostrate, creando un quadro ambiguo che Corona utilizza per costruire la sua narrazione.

L’ex paparazzo collega anche l’addio di Signorini alla direzione di Chi alla vicenda raccontata in Falsissimo, sostenendo che non si tratti di una coincidenza. Una tesi che, al momento, non trova conferme ufficiali e resta una sua interpretazione personale.

La puntata ha generato discussioni soprattutto per l’assenza di un confronto diretto e per il modo in cui materiale privato viene trasformato in un’accusa pubblica. Il caso Vito Coppola, più che una denuncia formale, appare come un intreccio di flirt, messaggi e fraintendimenti che Corona ha portato sul suo palcoscenico digitale.