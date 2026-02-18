Fabrizio Corona rivela la malattia e il ritorno di Falsissimo il 2 marzo: cosa sta succedendo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova confessione di Fabrizio Corona ha scosso il mondo dello spettacolo. Durante un’intervista radiofonica, l’ex re dei paparazzi ha raccontato di essere alle prese con una malattia che lo sta mettendo a dura prova.

Una rivelazione che arriva in un momento già complesso della sua vita, tra impegni professionali, battaglie legali e il ritorno del suo format digitale Falsissimo, pronto a tornare online con una nuova puntata.

🚨 2 MARZO 🚨

TORNO SU YOUTUBE.

Seguimi sul canale 👇https://t.co/emPdOOKVOP pic.twitter.com/fWlAt2gu3E — Fabrizio Corona (@FMaria_Corona) February 17, 2026

Le sue parole hanno aperto interrogativi importanti: qual è la malattia di Fabrizio Corona? Perché i medici gli hanno imposto uno stop? E come sta affrontando questa fase così delicata? Scopriamolo insieme.

La malattia di Fabrizio Corona: cosa ha raccontato e come sta davvero

Durante l’intervista, Corona ha parlato con una sincerità che ha sorpreso anche i suoi ascoltatori. Ha spiegato di essere stato ricoverato più volte negli ultimi mesi e di non aver ancora trovato una cura efficace. Non ha voluto entrare nei dettagli della patologia, ma ha lasciato intendere che si tratta di un problema serio, che richiede attenzione e riposo.

Il racconto è apparso lucido e allo stesso tempo segnato dalla frustrazione. Corona ha ammesso di sentirsi limitato da un corpo che non risponde come vorrebbe, soprattutto per una persona abituata a vivere a ritmi altissimi. Ha parlato di stanchezza, di difficoltà fisiche e di un malessere che non accenna a diminuire, nonostante i controlli e i trattamenti.

La scelta di non rivelare il nome della malattia ha lasciato spazio a molte domande, ma ha anche mostrato un lato più privato e vulnerabile di un personaggio che raramente si espone in questo modo.

Il parere dei medici: lo stop obbligato e la resistenza di Corona

I medici che lo seguono gli hanno dato un’indicazione chiara: fermarsi. Almeno dieci giorni di riposo assoluto, lontano da impegni, stress e attività che possano peggiorare la situazione. Un consiglio che chiunque in condizioni simili prenderebbe sul serio, ma che Corona fatica ad accettare.

Lui stesso ha raccontato che amici e collaboratori gli ripetono quanto sia necessario rallentare, ricordandogli che anche gli sportivi più forti hanno bisogno di pause per recuperare. Nonostante ciò, continua a muoversi tra appuntamenti, ospitate televisive e progetti digitali.

La sua determinazione è evidente, ma lo è anche il rischio di ignorare segnali che il corpo gli sta mandando. Le sue parole, “ogni giorno ha un valore”, mostrano quanto viva questa fase come una battaglia personale, quasi una sfida contro il tempo e contro i limiti imposti dalla malattia.

Il ritorno di Falsissimo e la presenza mediatica nonostante i ricoveri

Nonostante i problemi di salute, Corona non ha ridotto la sua presenza pubblica. La sera prima dell’intervista era ospite in TV e ha confermato l’arrivo della nuova puntata di Falsissimo, prevista per il 2 marzo. Un annuncio che dimostra quanto sia difficile per lui fermarsi, anche quando il fisico gli chiede il contrario.

Il format, nato su YouTube, è diventato uno dei suoi progetti più discussi. Corona lo considera un tassello fondamentale della sua rinascita professionale e non vuole interromperlo proprio ora.

La sua agenda resta fitta: contenuti da produrre, apparizioni da gestire, questioni legali ancora aperte. Tutto questo mentre affronta una malattia che richiederebbe un approccio completamente diverso.

La vicenda apre una riflessione più ampia sulla pressione che personaggi come Corona vivono ogni giorno. La necessità di restare visibili, di mantenere un ruolo nel dibattito pubblico, di non perdere terreno. Una pressione che può diventare un peso enorme quando si somma a problemi di salute.

Il fatto che non abbia voluto rivelare la natura della malattia lascia spazio alla privacy, ma rende evidente la gravità del momento. I fan lo seguono con affetto, i detrattori osservano con curiosità, e lui continua a muoversi tra ospedali, telecamere e tribunali, senza mai fermarsi davvero.