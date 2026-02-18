Fabrizio Corona combatte una malattia che non passa, ma annuncia la nuova puntata di Falsissimo il 2 marzo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo il ricovero nel reparto di cardiologia dell’Ospedale Fatebenefratelli, Fabrizio Corona racconta senza filtri il difficile momento che sta attraversando. Da due mesi combatte con un’infezione che non riesce a guarire e che lo ha costretto a diversi ricoveri.

Intervistato a Radio Marte da Fabio Brescia, Corona ha spiegato: “Sto male, ho una malattia, una roba brutta che non guarisce. Sono stato ricoverato varie volte, da due mesi non riesco a curarla”. Racconta di vivere una fase complicata anche dal punto di vista delle terapie, che richiederebbero stop e riposo. “Per me è uno sforzo – aggiunge – i medici dicono ‘ti devi fermare 10 giorni’, un amico con cui lavoro mi dice ‘i grandi campioni si fermano e ripartono’, ma io non ho il tempo, soprattutto ora”.

Dietro questa corsa contro il tempo c’è una consapevolezza forte: “In questo momento ogni giorno vale oro. Sto combattendo la battaglia più importante della mia vita, ogni giorno ha un valore, non posso permettermi di stare quattro giorni a letto”.

Nonostante la malattia e i ricoveri, Corona non sembra intenzionato a fermarsi sul fronte mediatico. Ha annunciato il ritorno di “Falsissimo”, il suo progetto più discusso e controverso, con una nuova puntata il 2 marzo alle 21. “Sarà una puntata terrificante – dice – Non è che, adesso, con la causa di 160 milioni e il canale bloccato abbiamo ‘paurina’”. L’episodio sarà dedicato a Alfonso Signorini e a Mediaset, confermando che, anche tra problemi di salute e vicende legali, Corona resta determinato a non fermarsi.