F35 israeliani ad Amendola? Arriva la smentita

“Ho letto alcune dichiarazioni di Angelo Bonelli, accompagnate da successivo carico di insulti da parte di Fratoianni; che accusavano il Governo di aver ospitato esercitazioni di f35 israeliani nelle scorse settimane – ha commentato Crosetto su X -. Vorrei tranquillizzarli e invitarli a verificare prima le informazioni: non ci sono stati F35 israeliani in italia né nel 2025, né nel 2024, né nel 2023. Immagino chiederanno scusa per la falsa notizia e gli insulti correlati”.

“Dichiarare che dei caccia F-35 israeliani avrebbero operato da basi italiane o anche che piloti italiani si sarebbero addestrati con colleghi israeliani, non è solo una menzogna: è una mistificazione deliberata che offende le Forze Armate italiane, insulta l’intelligenza dei cittadini. E mina la credibilità delle nostre istituzioni. Le parole dell’onorevole Bonelli sono un’invenzione pura, costruita solo per gettare discredito; fomentare indignazione e strumentalizzare una tragedia per fini politici”.

I due deputati avevano dichiarato che presso la base militare di Amendola a Foggia si sono svolte esercitazioni insieme ai caccia F35 israeliani, per migliorare l’efficienza dei target da colpire.