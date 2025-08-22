[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Extracomunitario semina il panico a Foggia: arrestato

Non c’è pace nel Quartiere Ferrovia di Foggia: un extracomunitario armato di una grossa mazza di ferro ha seminato panico e distruzione. Auto colpite, cassonetti devastati, persone minacciate in strada. Solo l’intervento di diverse pattuglie delle forze dell’ordine, con grande fatica, è riuscito a fermarlo, peraltro tutto insanguinato.

È l’ennesimo episodio che dimostra come la situazione sia ormai fuori controllo. I cittadini non possono più vivere nella paura, né rassegnarsi a vedere il proprio quartiere ridotto a una zona di degrado e insicurezza quotidiana.

Non bastano più promesse o generiche rassicurazioni: la misura è colma. Siamo disperati e chiediamo per l’ennesima volta l’intervento dell’esercito, peraltro richiesto da circa tremila residenti con una petizione. Le istituzioni hanno l’obbligo di obbedire ai voleri dei residenti in quanto sono nostri dipendenti, pagati con le nostre tasse. Solo con un’azione straordinaria si può restituire sicurezza e dignità a chi vive e lavora qui. Questo non è “procurato allarme”.