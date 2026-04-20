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Exploit Nobiletti: la lista “La Provincia Sei Tu” è la più votata

Anche questa volta il centrosinistra conquista la maggioranza del consiglio provinciale. È il segno che il territorio vuole continuità nell’azione di governo, vuole un’area progressista, capace di tenere insieme comuni grandi e piccoli, Gargano e Monti Dauni, costa ed entroterra.

Dentro questa vittoria del centrosinistra, c’è però un dato che ci inorgoglisce e che merita di essere letto con attenzione: la lista “La Provincia Sei Tu” vede una crescita esponenziale rispetto al turno del 2024 e si attesta oggi il titolo di partito più votato della Capitanata per preferenze reali. I voti algebrici — senza moltiplicatori né ponderazioni — restituiscono questa classifica:

La Provincia Sei Tu: 206 voti

Campo Largo per la Capitanata (PD, M5S, AVS, Socialisti): 203 voti

Insieme per la Capitanata: 122 voti

Fratelli d’Italia: 74 voti

Forza Capitanata: 49 voti.

È la misura più concreta e diretta del radicamento che questo progetto civico ha costruito comune per comune in questi anni.

I voti ponderati confermano la stessa lettura: 25.236 punti, prima lista singola della Capitanata, con un vantaggio di 4.794 punti sul secondo partito, il Partito Democratico preso da solo (20.442).

Rivolgo il mio augurio sincero di buon lavoro a tutti i dodici consiglieri eletti.

I seggi assegnati sono stati così ripartiti: 4 al Campo Largo, 3 a La Provincia sei tu, 2 a Fratelli d’Italia, 2 a Insieme per la Capitanata, 1 a Forza Capitanata.

Auguro buon lavoro a

Lucia Caione

Raffaella Venè

Antonio Di Paola

Anna Rita Palmieri

Michele Merla (Sindaco di San Marco in Lamis)

(Sindaco di San Marco in Lamis) Mario Dal Maso

Angela Fazi

Maurizio Accettulli

Nicola Netti

Tonio De Maio (Sindaco di Lucera)

(Sindaco di Lucera) Achille Capozzi

Amato Francesco Nunziante

Un ringraziamento va tutti gli amministratori che ci hanno sostenuto e all’assessore regionale Graziamaria Starace, da sempre al nostro fianco in questo percorso.

Lavoreremo nell’unico interesse che conta: quello della Capitanata e dei suoi cittadini.

La Provincia sei tu. E lo avete dimostrato.

Giuseppe Nobiletti