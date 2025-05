Ex Fabbriche San Francesco, a che punto sono i lavori?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La riapertura delle ex Fabbriche San Francesco di Manfredonia continua a rimanere un punto interrogativo per cittadini e associazioni locali. I lavori di ristrutturazione, avviati con l’obiettivo di restituire alla comunità un luogo dal forte valore sociale e culturale, sembrano essersi arenati in un’impasse di cui non si intravede una soluzione chiara.

Eppure, il complesso delle ex Fabbriche San Francesco rappresenta un simbolo di rinascita per i giovani e le realtà associative del territorio. Negli anni scorsi, infatti, l’area è stata teatro di importanti progettualità promosse dall’associazione Arci Viceversa e dal partenariato di cui fa parte. Tra queste, il progetto “Luoghi Comuni”, ormai concluso, e il progetto “Galattica”, tuttora in corso.

Proprio in quest’ultimo caso, Arci Viceversa e il partenariato si sono ritrovati costretti a individuare una nuova sede per le attività previste, a causa della chiusura delle ex Fabbriche San Francesco e dei lavori di ristrutturazione non ancora conclusi. Una situazione che evidenzia ancor di più il ruolo centrale che Arci Viceversa e l’intero partenariato ricoprono nel territorio, impegnandosi costantemente nella promozione di iniziative culturali e sociali rivolte ai giovani.

La domanda che molti si pongono è: perché i lavori sono ancora fermi? Quali sono gli ostacoli che impediscono la conclusione degli interventi e la riconsegna di uno spazio che potrebbe fungere da polo di aggregazione per i giovani e le associazioni? Domande che, al momento, rimangono senza risposta.

Intanto, la comunità guarda con apprensione a quel grande spazio abbandonato, consapevole del potenziale che potrebbe esprimere se finalmente riaperto. Un potenziale che non può essere ignorato, soprattutto alla luce delle opportunità offerte dai finanziamenti regionali e dall’impegno di Arci Viceversa e del suo partenariato.

L’auspicio è che si faccia chiarezza sullo stato dei lavori e sulle tempistiche di riapertura, affinché le ex Fabbriche San Francesco possano finalmente tornare a vivere e a rappresentare un punto di riferimento per la crescita culturale e sociale dei giovani di Manfredonia.