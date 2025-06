Evento all’Oasi Laguna del Re: Oasi d’acqua – Oasi di carta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

OASI D’ACQUA – OASI DI CARTA

Un viaggio tra natura e letteratura con il prof. Trifone Gargano

📅 Sabato 28 giugno 2025 – ore 18.30

📍 Oasi Laguna del Re – Manfredonia (FG)

Il Centro Studi Naturalistici, da sempre impegnato nella valorizzazione delle aree naturali e nella promozione della cultura ambientale, organizza “Oasi d’acqua – Oasi di carta”, un evento originale che unisce letteratura, paesaggio e riflessione culturale. Protagonista della serata sarà il prof. Trifone Gargano, noto docente universitario, scrittore e divulgatore, autore di numerose pubblicazioni sulla letteratura italiana, in particolare sulla dimensione pop dei grandi classici.



“Oasi d’acqua – Oasi di carta” è molto più di una semplice lezione: è una ludo-lezione, ovvero un percorso formativo e partecipato che invita i presenti a camminare nella natura con lo sguardo della curiosità, ascoltando testi e suggestioni che mettono in relazione il mondo letterario con il paesaggio circostante. Lungo i sentieri dell’Oasi Laguna del Re – un’area di straordinario valore ecologico e paesaggistico – i partecipanti saranno coinvolti in un’esperienza immersiva che stimola l’immaginazione e il pensiero critico, riscoprendo la bellezza e la complessità del legame tra uomo e natura.



Il filo conduttore dell’incontro sarà il realismo, inteso non solo come stile letterario, ma come costruzione culturale: è più realistico il bosco tenebroso della “selva oscura” dantesca o il giardino rinascimentale, ordinato e geometrico? La natura raccontata nelle fiabe – con i suoi animali parlanti, le foreste incantate, i laghi magici – rappresenta un’evasione dalla realtà o una forma profonda di verità simbolica? E oggi, come percepiamo ciò che è “naturale” e ciò che è “artificiale”?



Attraverso letture, aneddoti e citazioni, ma anche con l’ironia e la verve che da sempre contraddistinguono l’approccio divulgativo del prof. Gargano, i partecipanti saranno invitati a interrogarsi sulle rappresentazioni della natura nella letteratura, nel cinema, nell’immaginario collettivo. Un appuntamento pensato per adulti, famiglie, appassionati di libri, docenti, studenti e per chiunque desideri vivere un’esperienza formativa all’aria aperta, capace di intrecciare emozione, conoscenza e meraviglia.

L’evento si svolgerà sabato 28 giugno 2025, con inizio alle ore 18.30.

La partecipazione è a numero limitato ed è richiesta la prenotazione.

Info e prenotazioni: 351.3586654

Costo di partecipazione: 10 €