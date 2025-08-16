Eugenio Bennato in concerto questa sera a Zapponeta: i dettagli dell'evento

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Organizzato dal Comune di Zapponeta, il Blu Festival torna per il secondo anno consecutivo con lo stesso modus operandi, caratterizzato da serate all’insegna di musica, cultura, tradizioni locali e sapori autentici.

Dopo i successi della “Sagra del Pesce” (10 Agosto) e di “VINcanto d’Estate” (12 Agosto), Zapponeta si prepara a vivere una nuova serata emozionante: questa sera in Piazza Aldo Moro andrà in concerto Eugenio Bennato.

Cantautore e polistrumentista, compone da sempre colonne sonore per cinema e teatro e con la sua band tiene concerti in tutto il mondo invitando anche notevoli ospiti come Arisa e Dolcenera.

Come intuibile dalla locandina soprastante, l’evento sarà ad ingresso libero e comincerà non prima delle ore 21:00.