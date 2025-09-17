Meteo
Estate settembrina, caldo sabato e domenica
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Estate settembrina, caldo sabato e domenica
Sabato 20 settembre e domenica 21 settembre di piena estate sull’Italia.
Infatti, proprio nel week-end è atteso l’apice del periodo anticiclonico che sta interessando la nostra Penisola.
Ci troveremo punte di 32° sulla Pianura Emiliana, 31° sulla Sardegna, nelle aree interne della Toscana e sull’Umbria, 30° sul Lazio, la Campania, la Lucania e la Puglia.
Domenica addirittura 32 gradi sul foggiano!
L’estate non finisce mai…