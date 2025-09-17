Meteo

Estate settembrina, caldo sabato e domenica

Redazione17 Settembre 2025
a pool with a pool float, inflatable toys, and the word summer
Photo by Warren Umoh on Unsplash
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Estate settembrina, caldo sabato e domenica

Sabato 20 settembre e domenica 21 settembre di piena estate sull’Italia.

Infatti, proprio nel week-end è atteso l’apice del periodo anticiclonico che sta interessando la nostra Penisola.

Ci troveremo punte di 32° sulla Pianura Emiliana, 31° sulla Sardegna, nelle aree interne della Toscana e sull’Umbria, 30° sul Lazio, la Campania, la Lucania e la Puglia.

Domenica addirittura 32 gradi sul foggiano!

L’estate non finisce mai…

Redazione17 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]