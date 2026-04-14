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Estasi Angel: la Tucson Manfredonia vola in semifinale



Il fattore campo non tradisce e il Paladante di Manfredonia si conferma un fortino inespugnabile. In una Gara 3 vibrante e carica di tensione,la Tucson Manfredonia batte il Greenergy Magna Grecia Castellaneta per 86-78, chiudendo la pratica playoff e regalando ai propri tifosi una notte da incorniciare.

La partita ha vissuto di fiammate e grande intensità agonistica:

Manfredonia parte subito con le marce alte. Grazie a un sontuoso Patryk Stankowski (subito a referto con 9 punti nel primo quarto) e un break di 8-0, i padroni di casa chiudono la prima frazione sul 22-17.

Castellaneta non resta a guardare. Guidata da un indomito Resta, la squadra ospite ricuce lo strappo nel secondo quarto, andando al riposo lungo sotto di sole tre lunghezze (40-37).

Il terzo periodo è un botta e risposta continuo. Marco Grasso insieme al solito Stankowski, mantiene la Tucson avanti, seppur di misura (62-58).

È nell’ultimo quarto che Manfredonia sprigiona tutta la sua forza. Un parziale devastante di 11-0 taglia le gambe ai tarantini. Le giocate di Ba e la freddezza di Grasso blindano il risultato fino all’86-78 finale.

Oltre alla difesa, marchio di fabbrica sipontino, la chiave della vittoria è stata la precisione chirurgica dall’arco: ben 10 centri da tre punti che hanno scardinato la difesa del Magna Grecia, permettendo ai ragazzi di Manfredonia di toccare anche il massimo vantaggio di +11. È stata una bella serie , congratulazioni al Castellaneta si è dimostrata squadra di grande spessore e ha conteso il passaggio del turno fino alla fine.

Con questa vittoria, la Tucson Angel Manfredonia supera il turno e si proietta ufficialmente in semifinale. L’ostacolo tra i sipontini e la finale si chiama Basket Carovigno.

Tabellini

Tucson Pub Manfredonia (86): Stankowski 22, Grasso 19, Ba 10, Carmone 10, Ciociola F. 7, Marzulli 7, Ciociola A. 6, Vuovolo 5, Prencipe G, Prencipe D, Piemontese, Bottalico R. Allenatore: Ciociola G.

Greenergy Magna Grecia Castellaneta (78):

Kosovic 16, Resta 14, Carpignano 12, Clemente 9, Orlando 9, Plantamura 9, Alecci 4, Rotolo M. 3, Addabbo 2, Larocca, Tounkara.

Allenatore: Massaro G.