Esce nei cinema “Albatross” il film di Giulio Base girato tra Foggia, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Manfredonia

Da domani, giovedì 3 luglio, arriva nelle sale “Albatross” il nuovo film di Giulio Base, con Francesco Centorame, Michele Favaro, Linda Pani, Tommaso Santini, Luca Predonzani, con Gianna Paola Scaffidi e con la partecipazione di Giancarlo Giannini.

Il film racconta la vera storia del triestino Almerigo Grilz, “inviato di guerra indipendente” (così amava definirsi), a cui il mondo stava stretto. Armato della sua grande passione di conoscere il mondo e raccontarlo, convinto della necessità di documentare i conflitti ignorati, Grilz è sempre in giro con la sua telecamera, in Medio Oriente, Asia e Africa, dove nel 1987 – in Mozambico – trova la morte a 34 anni, primo giornalista italiano morto in guerra dopo la Seconda Guerra Mondiale.

«Ci sono storie che non gridano, eppure lasciano un’eco: “Albatross” è una di queste – commenta il regista Giulio Base-. Ho incontrato la vicenda di Almerigo Grilz sei anni fa: un giornalista inviato di guerra caduto durante un reportage. Da subito ho sentito che raccontarla avrebbe significato addentrarsi in una materia complessa, stratificata. Ma è stata proprio quella complessità ad attrarmi. “Albatross” non vuole essere né un ritratto celebrativo né un atto d’accusa. È un tentativo di avvicinarsi alla vita di un giovane uomo attraversando i contrasti della sua epoca. Ho approcciato quegli avvenimenti senza tesi precostituite, lasciando spazio al dubbio».

Prodotto da One More Pictures con Rai Cinema, con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura, il film è stato realizzato con il contributo di Apulia Film Commission e Regione Puglia a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Per la realizzazione del film, girato tra novembre e dicembre 2023 in Puglia (Foggia, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Mattinata, Cagnano Varano, Poggio Imperiale, Manfredonia, Apricena, Margherita di Savoia), sono state impegnate 30 unità lavorative pugliesi.