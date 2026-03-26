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Esami gratuiti allo Studio Radiologico Aulisa per chi è in difficoltà: a Manfredonia prosegue l’iniziativa in collaborazione con i servizi sociali

A Manfredonia la solidarietà passa anche dalla sanità. Prosegue la collaborazione tra l’assessorato al Welfare e Cultura del Comune e lo Studio Radiologico Aulisa, avviata oltre un anno fa per offrire sostegno gratuito a cittadini in situazioni di fragilità economica o sociale.

“Finora la partecipazione è stata limitata, ma questo non riduce il valore del progetto, che punta a far conoscere questa opportunità a chi ne ha bisogno. Chi affronta difficoltà economiche spesso rinuncia a controlli e prevenzione, semplicemente perché non sa di poter accedere a supporti gratuiti” spiega la dottoressa Laura Aulisa.

La collaborazione tra Servizi Sociali comunali e Studio Aulisa è un esempio di sinergia tra istituzioni e professionisti locali, con l’obiettivo di garantire maggiore accesso alle cure.

L’iniziativa prevede un esame gratuito a settimana: per accedervi è necessario rivolgersi ai Servizi Sociali, che valuteranno le richieste e indirizzeranno i cittadini verso lo studio.

Nell’ambito di questa iniziativa è possibile effettuare gratuitamente diverse tipologie di esami diagnostici, tra cui radiografie scheletriche, radiografie al torace, radiografie alla colonna vertebrale, ecografie (addome, articolazioni, muscoli e altri distretti) e mammografie.

“A volte rinunciare a un esame o a un controllo significa esporsi a rischi per la salute semplicemente per ragioni economiche. Per questo è fondamentale far conoscere questa opportunità: attraverso i Servizi Sociali possiamo accompagnare le persone verso un percorso di prevenzione e cura che non lasci indietro nessuno”

dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente.

È importante che questa opportunità sia conosciuta da chi ne ha bisogno ed è per questo che il team dello Studio Radiologico Aulisa invita i cittadini a rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune per ricevere informazioni e valutare l’accesso agli esami gratuiti messi a disposizione grazie a questa collaborazione.