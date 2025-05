[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“EreTICA – Se fossero solo numeri non moriremmo di desiderio”: il Dalla di Manfredonia chiude la stagione di prosa con un bilancio e una conversazione pubblica in programma martedì 27 maggio

Martedì 27 maggio, alle ore 20.30 al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia, la compagnia Bottega degli Apocrifi, in sinergia con il Comune di Manfredonia e Puglia Culture, invita tutti coloro che hanno frequentato la stagione teatrale “EreTICA” e l’intera cittadinanza a una discussione pubblica aperta alla stampa.

“EreTICA – Se fossero solo numeri non moriremmo di desiderio” sarà un momento assembleare e di conoscenza intorno ai risultati di una stagione fortunata, alle progettualità e alle politiche culturali di una città e di un territorio.

Un confronto aperto per rimettere al centro del dibattito pubblico la necessità di processi culturali virtuosi, per guardare all’oggi come fosse già ponte per un possibile domani generativo.

Verranno presentati i punti di forza di una lunga stagione teatrale e culturale assieme alle criticità. Ci sarà lo spazio per un dibattito pubblico: agli abbonati e ai frequentatori sarà chiesto di mettere parola sugli spettacoli, sulle attività e su questi ultimi mesi di teatro in città.

Quale spettacolo avete amato? Quale vi ha deluso? Quale non vi aspettavate? Quale vi ha lasciato addosso domande che continuano a risuonarvi in testa? Quanto è stata EreTICA questa stagione? Com’è nato questo cartellone? Quanto è costato? Chi lo ha pagato? È stato un costo o possiamo osare e chiamarlo investimento? Ma dopo lo spettacolo, gli artisti trovano un posto aperto per cenare?

Un tempo dedicato alle domande, un momento di confronto sulla stagione che è stata e su quella che sarà, immaginando una città a partire dal suo teatro.

Ne ragioneranno e risponderanno alle domande: Domenico La Marca, sindaco di Manfredonia; Maria Teresa Valente, assessora alla Cultura di Manfredonia; Maria Sipontina Ciuffreda, dirigente della Sezione Cultura; Anna Ciuffreda, responsabile Ufficio Cultura; Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture; Cosimo Severo, direttore artistico della Bottega degli Apocrifi; e Micaela Granatiero, segreteria organizzativa della Bottega degli Apocrifi.

Tutti gli interessati sono invitati a segnalare la propria partecipazione all’incontro e ad aggiungere le loro riflessioni e le loro idee sulla stagione appena terminata e sugli spettacoli proposti.

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843, botteghino@bottegadegliapocrifi.it.