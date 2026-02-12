[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Erasmus per Giovani Imprenditori: grande interesse per l’incontro promosso dai Giovani Imprenditori di Confcommercio Foggia. Attivato lo sportello di supporto alla candidatura

FOGGIA, 12 febbraio 2026 – Si è svolto mercoledì 11 febbraio l’incontro promosso da Confcommercio dedicato al programma europeo Erasmus per Giovani Imprenditori, promosso dai Giovani Imprenditori di Confcommercio Foggia.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di informazione e confronto rivolto a giovani imprenditori e aspiranti tali interessati a sviluppare competenze e relazioni attraverso esperienze di scambio in Paesi stranieri.

Nel corso dell’incontro, Massimo Avantaggiato di UNISCO – Intermediary Organization pugliese accreditata nella rete europea del programma – ha illustrato nel dettaglio finalità, requisiti e modalità di partecipazione, soffermandosi sui vantaggi concreti per i New Entrepreneur (imprese avviate da non più di tre anni o aspiranti imprenditori) e per gli Host Entrepreneur, imprenditori già affermati disponibili ad accogliere colleghi europei nella propria azienda.

Erasmus per Giovani Imprenditori consente infatti ai nuovi imprenditori di trascorrere da uno a sei mesi all’estero, lavorando al fianco di imprenditori esperti e beneficiando di una sovvenzione a sostegno della mobilità. Per le imprese ospitanti, invece, non sono previsti costi, ma l’opportunità di sviluppare nuove idee, reti e prospettive internazionali.

Durante l’incontro è stata inoltre annunciata l’apertura, presso Confcommercio Foggia, di uno sportello informativo e di supporto alla redazione della domanda, con l’obiettivo di accompagnare passo dopo passo gli interessati nella fase di candidatura.

Sull’attivazione dello sportello è intervenuto anche il presidente di Confcommercio Foggia, Antonio Metauro:“l’Europa offre strumenti importanti, ma diventano realmente efficaci quando le imprese vengono accompagnate nella loro conoscenza e nel loro utilizzo. Con l’apertura dello sportello vogliamo rendere questa opportunità concreta, accessibile e operativa per i nostri giovani imprenditori. Confcommercio Foggia conferma così il proprio impegno nel sostenere l’innovazione, l’internazionalizzazione e la crescita del tessuto economico del territorio”.

“La presentazione di questo programma è pienamente nel DNA del nostro modo di fare impresa», ha dichiarato Alessandro D’Agnone, presidente provinciale dei Giovani Imprenditori. «Per un giovane imprenditore significa aprirsi a nuovi approcci, confrontarsi con modelli diversi e soprattutto avere il coraggio di uscire dalla propria zona di comfort. Siamo orgogliosi di aver portato qui in Capitanata questa opportunità e dell’entusiasmo con cui il nostro gruppo dirigente ha sostenuto il progetto, riconoscendone il valore concreto per il futuro delle imprese locali”.