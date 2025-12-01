[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Enzo Quaranta: “Rassegno le mie dimissioni con senso di responsabilità e gratitudine”

Come preannunciato, oggi ho rassegnato le mie dimissioni da Assessore del Comune di Torremaggiore.

Una decisione maturata esclusivamente per l’impossibilità di conciliare, allo stesso tempo, il ruolo di amministratore comunale e l’impegno a rappresentare e valorizzare i territori dell’Alto Tavoliere e del Subappennino, che mi hanno sostenuto in questa recente campagna elettorale.

Colgo l’occasione per ringraziare il sindaco Emilio Di Pumpo per la fiducia accordata, le colleghe di giunta per la leale collaborazione di questo anno di lavoro comune, la tecnostruttura e i funzionari con cui ho interagito quotidianamente. Sono certo di aver svolto con diligenza il compito affidatomi, impegnandomi per rendere il bilancio comunale più flessibile e dinamico, monitorare l’andamento dei tributi, migliorare i controlli interni e le performance dell’ente, e dare nuovo impulso al settore culturale, con l’obiettivo di valorizzare e rendere più attrattiva la nostra città.

Ho già ribadito pubblicamente che non sono i ruoli a definire le qualità di una persona o di un politico. Per questo continuerò a dare il mio contributo alla comunità democratica di Torremaggiore, dell’Alto Tavoliere, del Subappennino e dell’intera provincia di Foggia.

Un ringraziamento, infine, va anche a chi in questi mesi ha manifestato critiche o contrarietà nei miei confronti: non ritengo che questi personaggi possano dare a me lezioni né come politico né come amministratore.

Enzo Quaranta