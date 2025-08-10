Enzo Avitabile carica la piazza di Zapponeta
Che musica, che ritmi, che meraviglia!
Ieri sera il maestro Enzo Avitabile ha caricato la nostra piazza di energia ed emozioni, facendo cantare e ballare il pubblico per due ore senza sosta.
Ho voluto ringraziarlo per la sua partecipazione allo Zapponeta Blu Festival ed omaggiarlo con una piccola opera a forma di Universo, come riconoscimento alla sua musica che parla la lingua del mondo, con incisa una dedica speciale che riporto interamente:
A Enzo Avitabile
Voce delle radici,
anima ribelle e poeta del Sud.
Con il tuo suono inconfondibile
hai unito tradizione e rivoluzione,
trasformando ogni nota in preghiera e resistenza.
Grazie per la verità che canti e che fai vibrare.
Vincenzo Riontino – Sindaco di Zapponeta