[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Enzo Avitabile carica la piazza di Zapponeta

Che musica, che ritmi, che meraviglia!

Ieri sera il maestro Enzo Avitabile ha caricato la nostra piazza di energia ed emozioni, facendo cantare e ballare il pubblico per due ore senza sosta.

Ho voluto ringraziarlo per la sua partecipazione allo Zapponeta Blu Festival ed omaggiarlo con una piccola opera a forma di Universo, come riconoscimento alla sua musica che parla la lingua del mondo, con incisa una dedica speciale che riporto interamente:

A Enzo Avitabile

Voce delle radici,

anima ribelle e poeta del Sud.

Con il tuo suono inconfondibile

hai unito tradizione e rivoluzione,

trasformando ogni nota in preghiera e resistenza.

Grazie per la verità che canti e che fai vibrare.

Vincenzo Riontino – Sindaco di Zapponeta