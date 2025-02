[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Entra in campo ed aggredisce un tecnico del Foggia Incedit: ‘solo’ 200 euro di multa al Bitonto

L’ASD Foggia Incedit comunica la fine del silenzio stampa, apprendendo la decisione del Giudice Sportivo in merito alle aggressioni subite nel post-partita di Bitonto-Incedit.

Il club rossoblù preferisce non ritornare sul brutto episodio (già denunciato con estrema verità, vedi decisioni Giudice Sportivo) ed esprime la piena solidarietà e vicinanza a mister Francesco Scopece (allenatore dei portieri), pilastro dell’area tecnica foggiana, aggredito da un dirigente del Bitonto non presente in distinta.

A mister Scopece vanno gli auguri di una pronta guarigione, per il tutto il resto la società Incedit confida nell’operato della giustizia e delle autorità competenti con l’auspicio di non vivere altri episodi simili nocivi al calcio e ai suoi valori.

Inoltre, tutta la famiglia Incedit chiede rispetto per l’intera comunità foggiana spesso bistrattata da alcuni media e finti moralisti solo “per partito preso” a causa di malsani e dannosi stereotipi.

Siamo foggiani e fieri di esserlo.

Comunicato Foggia Incedit