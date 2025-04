Enrico Nigiotti in concerto a Cagnano Varano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il prossimo 10 Maggio in piazza Giannone alle ore 22.00 (Ingresso Libero) Concerto a Cagnano Varano di Enrico Nigiotti.

Enrico Nigiotti: Voce Graffiante e Autenticità

Enrico Nigiotti (Livorno, 1987) è un cantautore noto per la sua voce bluesy e testi profondi. Lanciato da “Amici” e poi da “X Factor” con il successo “L’amore è” (doppio platino), ha partecipato più volte a Sanremo, vincendo il Premio Lunezia per il testo di “Nonno Hollywood”. Apprezzato per la sua autenticità e le collaborazioni importanti, Nigiotti mescola blues, pop e cantautorato, affermandosi come un talento unico nella musica italiana contemporanea.