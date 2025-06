Enrico Brignano condivide il dolore per la morte della mamma

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Enrico Brignano ha recentemente condiviso il suo profondo dolore per la perdita della madre, Anna, scomparsa a 89 anni. La tragedia è avvenuta lo scorso marzo, durante la sua tournée teatrale a Catania, dove era impegnato con lo spettacolo “I 7 re di Roma”. Quella sera, Brignano sentiva un’oscura premonizione, e poco dopo aver concluso la rappresentazione, ha ricevuto la notizia che la mamma aveva avuto un crollo improvviso. Non si è fermato, tornando immediatamente a Roma per la sepoltura, e ha deciso di riprendere il tour, convinto che sua madre avrebbe voluto così, avendo sempre sostenuto la sua carriera e il suo impegno lavorativo.

Le origini della mamma di Enrico Brignano

Anna, originaria di Palombaro, in provincia di Chieti, aveva vissuto principalmente a Dragona, quartiere di Roma, accanto al marito Antonino, scomparso 14 anni fa. Enrico ha ricordato il forte legame con la madre, la quale rappresentava la sua prima fan. Per onorarla pubblicamente, ha condiviso un toccante post su Instagram, in cui le ha rivolto parole d’amore e gratitudine, immaginandola ora felice e in compagnia di suo padre. La forza di Brignano, che ha deciso di continuare a lavorare nonostante il dolore, testimonia l’amore e il rispetto per una donna che ha sempre rappresentato un punto di riferimento nella sua vita.