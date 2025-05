[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

English Day, a Carlantino bambini da tutti i Monti Dauni

Giovedì 29 maggio, dalle 9.30, giornata speciale per i più piccoli con giochi, visite, percorso itinerante

CARLANTINO (Fg) – Decine di alunni della scuola dell’infanzia e della primaria provenienti da Celenza Valfortore, San Marco La Catola, Volturino e Motta Montecorvino, oltre ai bambini del paese, saranno i protagonisti di una gioiosa ‘invasione’ in piazze e strade di Carlantino. Tutti insieme, infatti, animeranno l’English Day, evento dedicato alla conoscenza e all’apprendimento della lingua inglese, organizzato dall’Istituto Comprensivo “Monti Dauni”. L’appuntamento si terrà giovedì 29 maggio. Gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria dell’I.S.C. Monti Dauni si ritroveranno tutti a Carlantino per una giornata all’insegna del divertimento, della socialità e della convivialità. Alle ore 9.30, docenti e bambini si ritroveranno davanti alla sede municipale, posta proprio all’ingresso del paese e, dopo i saluti di benvenuto, accompagnati da una coreografia dei bambini della scuola dell’Infanzia, inizieranno i giochi itineranti. Gli alunni della scuola Primaria si sfideranno in diversi giochi che si terranno davanti alla chiesa madre “San Donato”, presso il belvedere del rione “Toppo”, davanti alla chiesa della Santissima Annunziata per poi concludersi presso il nuovo anfiteatro.

A conclusione della manifestazione ci sarà un momento conviviale all’insegna dell’unione e della condivisione degli alunni che giungeranno a Carlantino dai diversi paesi.

All’evento saranno presenti Carmela Vendola, dirigente scolastica dell’I.S.C. Monti Dauni, Marilinda Martucci consigliera comunale con la delega ai servizi scolastici e Lena Pozzuto responsabile del plesso scolastico di Carlantino insieme agli altri docenti dei diversi plessi dell’Istituto.

“Siamo felici di ospitare i bambini del nostro Istituto Comprensivo, sarà una grande gioia vedere le vie e le piazze del mio paese invase dall’allegria e dalla giovialità degli alunni di Carlantino e degli altri comuni – ha dichiarato Graziano Coscia, sindaco di Carlantino – l’amministrazione comunale è sempre vicina e sempre sosterrà le diverse iniziative del nostro Istituto Scolastico. Senza dimenticare – ha concluso Coscia – che pochi mesi fa abbiamo inaugurato la nuova palestra situata presso la scuola primaria del paese, in via Svezia. Scuola che, a sua volta, nel 2019, ha subito lavori di sistemazione del solaio di copertura mentre nel 2023, tramite fondi del PNRR, sono stati effettuati lavori di messa in sicurezza di tutta l’impiantistica della struttura scolastica. Siamo fieri, inoltre, della ristrutturazione della nuova mensa oltre che degli interventi per la palestra”.