Emotion torna sul Gargano per una nuova fuga d’amore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

TREKKING, ESCURSIONI NEL LAGO, PASTA FATTA IN CASA, CESTI E TRADIZIONI, ÈMOTION TORNA SUL GARGANO PER UNA NUOVA FUGA D’AMORE

FOGGIA – Il successo della prima tappa di “Èmotion. Storie di Fuga d’Amore” a Vico del Gargano è stato eclatante. Adesso è tempo di fare il bis e restare sul Gargano, con un weekend intenso, appassionante, sportivo e culturale nei borghi di Ischitella, Cagnano, sul lago di Varano e in una faggeta.

Questa tappa è dedicata agli amanti dello sport e del benessere e prevede trekking ed escursioni, camminate e percorsi, masterclass e laboratori di antichi mestieri, artigianato e cucina tipica.

6 MARZO

Si parte da Ischitella giovedì 6 marzo, alle 16.30, in piazza Cesare Battisti (Link per iscrizione https://shorturl.at/OscRA) per la “Grotta del Liutaio, dalla creazione delle chitarre all’amore per la musica”.

Alle 18.00: ‘Mani in Pasta con Amore’, per imparare a preparare gli strascinati, le orecchiette e i maccheroni ‘a fus.

Link per iscrizione https://shorturl.at/BXylo

7 MARZO

Venerdì 7 marzo alle 16.30, si intreccerà la “Cruedda” di Ischitella, un antico cesto in paglia. Si tratta di una vera e propria arte che accompagnava la vita delle donne ischitellane.

Link per iscrizione https://shorturl.at/cpmKD

Alle 18, degustazione di Dolci della Sposa e cestini di croccante di mandorle pieni di dolcetti di pasta reale.

Link per iscrizione https://shorturl.at/bGwBT

8 MARZO

Sabato 8 marzo ci si sposta in un suggestivo e antico bosco di faggi nei pressi di Ischitella, al Lago di Varano e nello splendido borgo di Cagnano. Il programma prevede alle 9.30 il “Trekking dei Giganti Depressi, alla scoperta della faggeta più bassa d’Europa”.

Link per iscrizione https://shorturl.at/a0AhL

La Giornata Internazionale della Donna, che cade proprio l’8 marzo, per Èmotion è l’occasione di celebrare una figura forte e determinata, fondamentale sul Gargano: la mamma, moglie, nonna, levatrice, casalinga, in pratica la fantastica donna garganica. Alle 11.30 nel Cavuto (lo splendido centro storico) di Cagnano, camminata guidata itinerante alla scoperta degli antichi mestieri delle donne cagnanesi e degustazione dei prodotti tipici del territorio. Un appuntamento da non perdere, anche perché nella storia del paesino garganico le donne sono state determinanti, soprattutto quando gli uomini erano costretti ad emigrare all’estero per cercare fortuna. L’arma vincente di questo appuntamento è il coinvolgimento a largo raggio di tutte le associazioni del paese, non soltanto quelle formate da donne. Una sinergia importantissima.

Link per iscrizione https://shorturl.at/06obi

Alle 14.30 una magnifica escursione in sandalo (tipica imbarcazione in legno dei laghi di Lesina e Varano) alla scoperta dell’Oyster Farm, con ritrovo porto di Foce Varano

Link per iscrizione https://shorturl.at/x2HlU

Ore 19.00 Santa Messa concelebrata con il Vescovo della Nascita al Cielo del Patrono San Cataldo e, a seguire, processione per le vie del Paese

Ore 20.30 spettacolo pirotecnico e falò di comunità.

9 MARZO

Domenica 9 marzo si torna ad Ischitella, perché alle 9 si parte per l’affascinante trekking nel torrente Romandato, un viaggio a passi lenti alla scoperta della geologia Garganica. Si tratta di un percorso che si sviluppa interamente nel letto, ora prosciugato, di un antico corso d’acqua, per scoprire la storia geologica di questa landa, all’interno di quello che impropriamente viene definito canyon del Gargano proprio per via delle sue alte e strette pareti rocciose.

Ritrovo https://maps.app.goo.gl/27DWapdMX3Vb99XW6

Link per iscrizione: https://shorturl.at/EHvtu

Alle 10.30, sempre ad Ischitella, arte, disegno e pittura per grandi e piccini, con ritrovo in piazza Cesare Battisti

Link per iscrizione https://shorturl.at/UaYS3

Alle ore 17.30, camminata all’interno del centro storico del borgo e sfilata dei carri allegorici del Carnevale Ischitellano, con ritrovo in piazza Cesare Battisti

Link per iscrizione https://shorturl.at/nvk4G

Èmotion. Storie di Fuga d’Amore è promosso da ARET – Agenzia Regionale del turismo PUGLIA PROMOZIONE grazie all’avviso “Prodotti turistici”